Elektrikli Renault Megane ilk kez görüntülendi

Tamamen elektrikli yeni Renault Megane, yoğun kamuflajlı haliyle casus kameralara yakalandı. İşte yeni Megane hakkında detaylar...

Renault'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı "eVision" konsepti esnasında, tamamen elektrikli Renault Megane modelinin 2021 yılında üretileceği bilgisi paylaşılmıştı. Görünüşe göre Fransız marka, müşterilerini çok fazla bekletmeyecek.

Tamamen elektrikli yeni Renault Megane, kamuflajlı bir şekilde casus kameralara yakalandı. Nissan ile birlikte üretilen CMF-EV platformunu kullanacak otomobil, 2020 yılında tanıtılan eVision konseptine oldukça benziyor.

Aracın boyutları konsept model ile paralel gibi görünüyor. eVision'ın çarpıcı tasarım detaylarını tıraşlayacak olan üretim versiyonu, ön kısmında bazı değişikliklerin sinyalini vermiş.

Öte yandan ışıklandırma takımları ve kaslı kaput konsept modelden direkt olarak alınan detaylar arasında. Kamuflaj, arka kısımdaki çoğu şeyi gizlediği için bu kısım hakkında yorum yapmak bir hayli güç.

TEKNİK DETAYLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Renault, şimdilik aracın güç seçenekleri hakkında bir açıklama yapmadı. Öte yandan, konsept modelin 220 bg güç üretebilen tek motorlu bir kuruluma sahip olduğunu söyleyelim.

Aynı model 0-100 km/sa ivmelenmesini 8 saniyenin altında tamamlayabiliyor ve tek şarjda 450 kilometre menzil sunabiliyordu. Su soğutmalı batarya aynı zamanda 130 kW şarj desteğine sahipti. Bu da sadece 30 dakikalık bir şarjın araca 260 kilometre menzil kazandırdığı anlamına geliyor.

Renault, elektrikli Megane'ı bu yıl içerisinde üretime sokacak. 2022 yılında ilk örnekleri satış bayilerine gelecek olan model, ilerleyen günlerde tanıtılacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye