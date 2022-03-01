Elektrikli Renault Megane Türkiye'ye geliyor

Renault'nun yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli modeli, 470 km menzilli batarya versiyonu ile sonbaharda Türkiye’de satışa çıkacak.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, yakında elektrikli versiyonuna kavuşacak.

Markanın yeni tanıtımını yaptığı Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli model, 470 km menzilli batarya versiyonu ile sonbaharda Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

CMF-EV platformunda üretilen aracın Fransa’da vergi teşvikli fiyatı 29 bin ile 38 bin euro arasında değişiyor. Otomobilin Türkiye fiyatı ise 3.çeyrekte açıklanacak.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİYE TALEP ARTIYOR

Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen elektrikli Fluence modelini 2012’de, 2014’de ise ZOE’yi satışa sunan Renault Mais’in Genel Müdürü Berk Çağdaş, içten yanmalı motorlara göre daha ucuz işletim maliyetleri ve çevreci olmaları sebebiyle elektrikli araçların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de talebinin arttığını söyledi.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni CMF-EV modüler platformu üzerine inşa edilen otomobil toplam 4.2 m uzunluğa, 2.6 m aks mesafesi ve 1.5 metre yüksekliğe sahip.

Otomobilde iki farklı menzil batarya seçeneği bulunuyor: 40 kWh-300 km ve 60 kWh-470 km. Ancak Renault MAİS, Türkiye’ye otomobilin uzun menzilli versiyonu getirecek.

Yeni Megane E-Tech, 218 beygir güç üretirken, 300 Nm tork sağlıyor. Megane E-Tech, 130 kW DC şarjla WLTP’ye göre 30 dakikada 300 km’ye kadar enerji depolayabiliyor ve 7.4 kW wallbox ile bir gecede (8 saat) 400 km’ye kadar menzil elde edilebiliyor.

Otomobil her fren yaptığında, batarya bir miktar enerjiyi geri kazanıyor. D (Drive) konumunda aktif olan rejeneratif fren işlevi, gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla enerjiyi geri kazanıyor.