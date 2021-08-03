Elektrikli Renault Zoe, 2024'te yollara veda ediyor

Elektrikli Renault Zoe, 2024'te yollara veda ediyor

Renault Group CEO'su Luca de Meo, elektrikli Zoe modelinin 2024'te üretime veda edeceğini açıkladı.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 84 binden fazla satarak Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle geçtiğimiz yıl sonunda ülkemize gelmişti.

Öte yandan, Renault Zoe platformu yavaş yavaş eskimeye başladı. Renault da maliyetleri ciddi oranda azaltan, modüler yapıya sahip yeni nesil elektrikli araç platformlarına yöneldi.

Bu nedenle Fransız marka, önümüzdeki yıllarda Zoe modelinden vazgeçmeye hazırlanıyor.

2024'TE VEDA EDECEK

Renault Group CEO'su Luca de Meo, elektrikli Zoe modelinin 2024 yılında emekliye ayrılacağını açıkladı.

Fransız üretici, Zoe'den kalan boşluğu tamamen elektrikli olarak hayata döndüreceği ikonik modelleri Renault 4 ve 5 ile dolduracak.

Modüler CMF-EV platformunu kullanacak elektrikli 5'in üretim maliyetinin Zoe'ye kıyasla yüzde 33 daha az olacağı gelen bilgiler arasında

Elektrikli Renault 5'in tanıtımı 2023 yılının sonuna doğru yapılacak ve 2024'ün başında satışa sunulacak. Ardından 2025 yılında, Renault 4 yine elektrikli olarak hayata dönecek.