Elektrikli Renault ZOE yenilendi: İşte fiyatı ve özellikleri

2022 model yılında ufak bir güncellemeden geçirilen Renault ZOE, yenilenen donanım seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle 2020'de ülkemize gelmişti.

Elektrikli ZOE, 2022 model yılında ufak bir güncellemeden geçirildi. Tasarımına dokunulmayan modelin donanım seçenekleri yeniden yapılandırıldı.

Artık ZOE'de Equlibre, Evolution ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Ayrıca yeni 'Gölge Grisi' gövde rengi ve yeni jant tasarımları da gelen yenilikler arasında.

Yenilenen ZOE neler sunuyor

Yenilenen 2022 Renault ZOE'nin giriş seviyesindeki standart donanımları arasında 10 inç TFT dijital gösterge paneli, 7 inç multimedya ekranı, manuel klima, kart anahtar, 15 inç çelik jantlar, manuel arka camlar, hız sabitleme, 22 kW AC şarj kablosu ve dört adet hoparlör bulunuyor. Güvenlik teknolojilerinde ise bir tek gelişmiş acil durum fren sistemi listeleniyor.

En üst seviyede ise elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik uzun far sistemi, kör nokta uyarısı, elektrikli camlar, arka USB girişi, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörleri, eller serbest park etme, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve karartılmış arka camlar gibi donanımlar da yer alıyor.

Yeni Zoe teknik detaylar

Equlibre ve Evolution donanım seviyelerinde elektrik motoru 110 PS güç üretirken Iconic'te 135 PS güç sunuyor.

Tüm versiyonlarda 52 kWsa batarya paketi karşımıza çıkıyor. Söz konusu batarya ile giriş seviyesinde 395 km, daha güçlü versiyonda ise 386 km sürüş menzili var.

Yeni Renault ZOE, yenilenen özellikleriyle 27 bin 700 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.