Elektrikli şehir otomobili: 2024 Dacia Spring tanıtıldı Dacia'nın elektrikli otomobili Spring yenilendi. Daha modern bir görünüme kavuşan aracın detaylarına bakıyoruz.

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Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Dacia Spring yenilendi

Dacia'nın elektrikli otomobili Spring yenilendi. Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Spring, artık çok daha modern bir görünüme sahip olacak.

Dacia Spring'in iç kısmında da büyük çapta değişim yaşandı. Araçta artık 7 inç boyutlu yeni bir tam dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor..

Orta konsola ise 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı yerleştirildi. Tüm bunlara ek olarak Dacia, artık Spring'de köşeli bir direksiyon simidi kullanıyor.

Teknik detaylar

Kaputun altında bizleri çok fazla bir değişiklik karşılamıyor. Mevcut Dacia Spring'in Türkiye'de satılan 65 beygir gücündeki elektrik motoru, yeni versiyonda da bulunuyor.

Bu motora sahip Dacia Spring'in 0-100 km/s hızlanması 14 saniye olarak açıklandı.

Dacia Spring'in 45 beygir güç üreten ikinci bir versiyonu daha olacak. Dacia, aracın menzilini ise 220 kilometre olarak açıkladı.

Son plarak, yeni Dacia Spring artık tersine şarj özelliğini de destekliyor. Dacia, yenilediği Spring'in fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı.