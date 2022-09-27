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    Elektrikli Skoda Octavia yakında geliyor

    Skoda, Octavia modelini elektriklendirmek için çalışmalara başladı. Elektrikli Octavia'nın önümüzdeki yıllarda satışa sunulması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:48
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    Elektrikli Skoda Octavia yakında geliyor

    Son yıllarda elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor ve birçok marka pazara yeni modeller sunuyor.

    Bu markalardan biri olan Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, ülkemizde de satılan popüler Octavia modelini elektrikli hale getirmek için çalışmalara başladı.

    Skoda, yüzde 100 elektrikli modelden önce Octavia'nın saf içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarını yenileyecek ve 2024'te satışa sunacak.

    2026 yılına uzayabilir

    Bu modellerden sonra sıra Skoda Octavia'ya gelecek. Ancak otomobiln satışa çıkma tarihi 2026 yılına kadar uzayabilir.

    Elektrikli Octavia'nın çıkışına daha dört yıldan daha fazla bir süre olduğunu göz önüne alırsak, aracın MEB platformu yerine Volkswagen Grubu'nun 2025'te çıkaracağı SSP platformu üzerine inşa edileceğini söyleyebiliriz.

    skoda activia


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