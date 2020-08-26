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    Elektrikli spor otomobil Lotus Evija'nın çıkış tarihi ertelendi

    2020'nin son aylarında tanıtılması beklenen elektrikli spor otomobil Lotus Evija, 2021'in ilk yarısına kadar örtüsünü kaldırmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 09:31
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    Elektrikli spor otomobil Lotus Evija'nın çıkış tarihi ertelendi

    Elektrikli otomobil pazarının hareketlendiği son yıllarda, birçok otomobil üreticisi kendi araçlarını geliştirmeye odaklanmış durumda.

    Bu üreticilerden biri olan İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus, elektrikli spor otomobil modeli Evija'yı 2020'nin sonlarına doğru tanıtmayı planlıyordu. Ancak yetkililer, koronavirüs salgınının yarattığı gecikmelerden dolayı aracı 2021'nin ilk yarısına kadar tanıtamayacaklarını açıkladı.

    "TESTLERİ YAPAMADIK"

    Lotus'un patronu Phil Popham, "Neredeyse beş aylık test süreci süremizi kaybettik. İspanya'da sıcak hava testi yapamadık. Özel izinler almak ve tesisler ayarlamak uzun kuyruklar sebebiyle imkansız hale geldi." dedi.

    lotus evjia

    Avrupa'daki testlerini yapamayan Evija'nın aerodinamik sistemlerini yeniden yapılandıran mühendisler, çıkış gücünü de 2000 bg'in üzerine taşımayı başardı.

    Lotus, daha önce aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayabileceğini açıklamıştı. 200 km/sa hıza 6 saniyede ulaşacak araç, 300 km/sa hıza ise 9 saniyenin biraz daha altında erişebilecek. Ayrıca otomobilin 402 km menzile sahip olması da bekleniyor.

    lotus

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