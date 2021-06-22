Elektrikli SsangYong Korando Avrupa'ya geliyor

Crossover ve SUV modelleriyle ön plana çıkan SsangYong, ülkemizde de bilinen bir crossover olan Korando modelini elektriklendirerek Avrupa'ya getirmeye hazırlanıyor.

Güney Koreli SsangYong markası, ülkemizde de bilinen bir crossover olan Korando modelinin elektrikli versiyonunu yakında Avrupa'ya getirecek.

Korando e-Motion olarak adlandırılacak modelin üretimi geçtiğimiz hafta başladı ve ilk teslimatlar ağustos ayında yapılacak.

HENÜZ TANITILMADI

Aracın resmi tanıtımı henüz gerçekleşmediğinden; batarya kapasitesi, motor gücü ve şarj süresi gibi hiçbir teknik detay bilinmiyor.

Aracın tasarımında standart Korando'dan farklı olarak kapalı bir ön ızgara, aerodinamik olması amacıyla kollarının arası kapalı tasarlanan jantlar ve mavi renkli bazı detay parçalar görüyoruz.

YENİ MODELLER YOLDA

SsangYong, elektrikli Korando'ya ek olarak J100 adlı bir başka elektrikli modelin daha geliştirme sürecine devam ediyor.

Sıfırdan geliştirilen bir elektrikli otomobil olacağı belirtilen SsangYong J100'ün arazi odaklı bir SUV olacağını biliniyor.

Aracın boyutlarının da Volkswagen ID.4 ile hemen hemen aynı olacağı belirtiliyor. SsangYong, J100 adlı yeni elektrikli SUV modelini bu yıl sonunda ya da 2022'nin başlarında görücüye çıkaracak.

Kaynak: Insideevs Türkiye