Elektrikli Subaru Solterra tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Subaru, Toyota ile geliştirdiği ilk tamamen elektrikli otomobilini tanıttı. Solterra isimli modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara ciddi yatırımlar yapmasını sağladı.

Elektrikli otomobil üretim kervanına Japon marka Subaru da katıldı. Markanın, Toyota ile birlikte geliştirilen ilk elektrikli modeli Solterra, Japonya'da tanıtıldı.

SUBARU SOLTERRA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Önden çekişli Soltera isimli modelin bataryaları araca 530 kilometre menzil sunarken, dört çeker modunda da tek şarjla 460 kilometre menzil olduğu ifade edildi.

Solterra, Toyota'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı elektrikli aracı bz4x'e oldukça benziyor.

İki elektrikli motordan aldığı güçle 215 beygir güç üreten Solterra'da 71.4 kWh'lık batarya bulunuyor.

2022'DE SATIŞA ÇIKACAK

Fiyatı henüz blli olmayan Solterra'nın büyük pazarlarda 2022'nin ortalarında satışa çıkacağı açıklandı.

Araçla ilgili daha fazla teknik bilginin ise gelecek hafta çıkacağı Los Angeles Otomobil Fuarı'nda geleceği tahmin ediliyor.