Elektrikli SUV Nissan Ariya'nın fiyatı belli oldu

İki yıl önce tanıtılan elektrikli SUV Nissan Ariya'nın ABD'deki fiyatı ortaya çıktı.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı 2020'de tanıtmıştı.

Japonya merkezli üretici, 2020 yılında otomobil için gerçekleştirdiği tanıtımda aracın 2021 yılında yollarda olacağını söylese de daha sonra tedarik sorunları nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

Nissan Ariya fiyatı

İki yıl önce tanıtılan elektrikli SUV Nissan Ariya'nın ABD'deki fiyatı ortaya çıktı. 2023 Nissan Ariya, giriş seviyesinde 44 bin 485 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

2022 sonunda ABD’de satışa çıkması beklenen aracın önce önden çekişli versiyon ile daha sonra ise diğer versiyonlarla geleceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra en üst paketin de 60 bin 190 dolardan satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Nissan Ariya özellikleri

Tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya, Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, bir çok özelliğiyle öne çıkıyor.

Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 kilometreye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak.

Ariya'nın 87kWsa'lik versiyonunda CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor.

Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor.

Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.