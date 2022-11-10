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    Elektrikli SUV Volvo EX90 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Volvo, uzun bir bekleyişin ardından yeni elektrikli SUV modeli EX90'ı resmi olarak tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 09:29
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    Elektrikli SUV Volvo EX90 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu markalardan biri olan Volvo, elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

    Volvo, uzun bir bekleyişin ardından yeni elektrikli SUV modeli EX90'ı resmi olarak görücüye çıkardı.

    Yeni Volvo EX90 neler sunuyor

    Yeni Volvo EX90, 111 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle geliyor. Ön ve arka akslarda bulunan motorlar, dört tekerlekten çekiş imkanı sağlarken, standart versiyonda toplam 408 hp güç ve 770 Nm tork sunacak. Performance versiyonunda ise bu değerler 517 hp ve 910 Nm'ye yükselecek.

    Ağırlığı 3 tona yakın olan aracın Performance versiyonunda 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamladığı belirtiliyor.

    600 kilometreye kadar menzil sunan yeni Volvo EX90, 14,5 inçlik büyük bir multimedya ekranına sahip. Otomobilin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

    Elektrikli SUV Volvo EX90 tanıtıldı: İşte özellikleri #1

    volvo

    volvo ex80

    volvo ex80

    volvo ex80

    volvo ex80

    volvo ex80


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