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    Elektrikli Toyota bZ4X, Avrupa'ya geliyor

    Elektrikli bZ ailesinin ilk üyesi bZ4X'i satışa sunmaya hazırlanan Toyota, yaz aylarında ilk teslimatlara başlamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:18
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    Elektrikli Toyota bZ4X, Avrupa'ya geliyor

    Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

    Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

    Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

    TOYOTA BZ4X NELER SUNUYOR

    Toyota bZ4X, Japon otomotiv devinin Subaru ile birlikte geliştirmiş olduğu e-TNGA platformu üzerine inşa edildi.

    Bu etkileyici platformu benzersiz bir hale getiren motor ise 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Ayrıca tüketiciler, 4x4 yerine 4x2 motor seçeneği de tercih edebilecek. Bu versiyonda kullanılan motor ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değeri sunuyor.

    toyota bz4x

    Bununla birlikte, bZ4X modeline opsiyonel olarak güneş panelleri de eklenebiliyor ve bu sayede araç, şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan güneş enerjisiyle kendi kendini şarj ediyor.

    Toyota'nın açıklamalarına göre güneş panelleri, yılda ortalama 1.800 kilometre menzillik şarj sunabilecek potansiyele sahip.

    Elektrikli Toyota bZ4X'in önden çekişli versiyonunda 71.4 kWsa, dört tekerlekten çekişli versiyonunda 72.8 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor.

    Otomobilin normal menzil değeri ise sırasıyla 516 ve 470 kilometre.

    TOYOTA BZX4

    YAZ AYLARINDA AVRUPA'YA GELİYOR

    Toyota bZ4X'in Avrupa'daki ilk teslimatları bu yaz başlayacak. Otomobilin ülkemizde satışa çıkması is e2023 yılını bulabilir.

    Toyota, 2025 yılına kadar piyasaya 7 adet bZ modeli sürmüş olmayı hedefliyor. Japon markanın yaptığı isim hakları başvurusunda bZ1x ile bZ5x arası güvence altına alınmıştı.

    Toyota'nın bZ ailesi, markanın 2025'e kadar planladığı 15 yeni elektrikli modellik atılımın bir parçası olacak. Japon otomobil devi, o zamana kadar elektrikli ve elektrik destekli araç sayısını ise 70'e çıkarmayı hedefliyor.

    TOYOTA BZX4

    TOYOTA BZX4

    toyota bz4x

    toyota bz4x


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