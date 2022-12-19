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    Elektrikli Toyota Hilux konsepti ortaya çıktı

    Elektrikli araç çalışmalarına hız veren Toyota, bu kez Hilux modelini temel alan bir elektrikli pickup sergiledi.
    • 19.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:08
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    Elektrikli Toyota Hilux konsepti ortaya çıktı

    Toyota, bZ (beyond zero) adını verdiği elektrikli araç ailesini genişletmeye devam ediyor. Şimdiye kadar bu pazara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken şirket, karşımıza başka modeller de çıkarıyor.

    Elektrikli araç çalışmalarına hız veren Toyota, bu kez Tayland'da Hilux modelini temel alan bir elektrikli pickup sergiledi.

    Elektrikli Hilux geliyor

    Toyota'nın Tayland'daki 60'ıncı yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinlikte sergilenen Hilux Revo BEV isimli elektrikli pickup konsepti oldukça dikkat çekti.

    Toyota'nın Başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, etkinlikte yaptığı konuşmada elektrikli Hilux'ın geliştirme sürecinin bir kısmının Tayland'da yapıldığını söyledi.

    Tayland, pickupların oldukça popüler olduğu bir ülke. Isuzu D-MAX, ülkedeki yeni araç satışlarında ilk sırada yer alıyor.

    Öte yandan, elektrikli Hilux konseptinin ne zaman yollara çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

    hilux

    hilux


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