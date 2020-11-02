Elektrikli ve hibrit araç satışı, Avrupa’da ilk kez dizel satışlarını geride bıraktı

Elektrikli ve hibrit araç satışı, Avrupa’da ilk kez dizel satışlarını geride bıraktı

Açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçların önüne geçmeyi başardı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, Avrupa Birliği'nin getirdiği sıkı emisyon kuralları da üreticileri zorluyor. Bu nedenle birçok marka, kendi elektrikli araçlarını geliştirmek için dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Avrupa'da geçtiğimiz eylül ayında 1,3 milyon adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların 327 bin 800 adedinin elektrikli, plug-in hibrit, hibrit ve hafif hibrit araçlardan oluştuğu; buna karşılık 322 bin 400 adedinin ise dizel araçlardan oluştuğu ortaya çıktı.

DİZEL ARAÇLAR GERİDE KALDI

Açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geride bıraktı.

Avrupa’da dizel araçların pazar payı oranı, yaklaşık 10 yıl önce yüzde 50 civarındaydı. Fakat güncel istatistiklere göre bu oranın yüzde 24,8’e gerilediği görülüyor.

Bu düşüşteki en büyük payın ise VW Grubu’nun Dieselgate adlı emisyon skandalı olduğu biliniyor. Çünkü o gelişmenin ardından hükumetler, dizel araçlar üzerindeki kısıtlamalarını artırdı ve sürücülerin büyük bir kısmı da dizel araçlara olan ilgisini yitirdi.



Benzinli araçlara baktığımızda ise Avrupa’nın otomotiv sektörünün yüzde 47’sini oluşturduğunu görüyoruz. Ancak bir önceki yılın eylül ayında yüzde 59 olan benzinli araç payı, ciddi şekilde gerilemiş durumda.