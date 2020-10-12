Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış devam ediyor

Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış devam ediyor

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'de 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Elektrikli ve hibrit otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, üreticiler de bu tip araçlara daha fazla önem vermeye başladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olmasına karşın, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarındaki artış trendi sürüyor.





Geçen yıl eylül ayı itibarıyla 7 bin 647 hibrit ve 128'de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu yılın eylül sonunda ise 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 104 ARTTI

Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 53,7 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi eylül ayında da devam etti.