Elektrikli Volvo C40 Recharge Türkiye'de satışta

Volvo, C40 Recharge adlı kompakt crossover modelini Türkiye'de satışa çıkardı. İşte Volvo C40 Recharge fiyatı ve özellikleri...

Volvo, XC40 adlı kompakt crossover modelini plug-in hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Avrupa pazarına getirmişti.

Bu modelin C40 adı verilen daha sportif ve coupe görünümlü versiyonu da yakın zaman önce tanıtılmıştı.

Yeni C40, XC40 gibi benzinli veya hibrit seçenekler sunmuyor. Yani araç sadece tamamen elektrikli C40 Recharge versiyonuyla satışa sunuluyor.

Volvo C40 Recharge Türkiye'ye geldi

Volvo, C40 Recharge adlı kompakt crossover modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Otomobilin fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Yeni Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılıyor.

Volvo C40 Recharge P8 versiyonunda ise toplam 300 kW (408 hp) güç üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlanıyor.

Yüksek gücün getirisi olarak elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanma süresi 4,7 saniyeye kadar düşüyor.

P6 versiyonunda kullanılan 69 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya, WLTP'ye göre 438 kilometre sürüş menzili sağlıyor. P8'de ise 450 kilometreye kadar sürüş menziline imkan veren 78 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor.

DC hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolan otomobil, 3 fazlı 11 kW AC şarj ile 8 saatte tam doluyor.

Volvo C40 Recharge Türkiye fiyatı

P6 (tek motor önden çekiş) - 1 milyon 710 bin 264 TL

P8 (iki motor dört tekerlekten çekiş) - 1 milyon 880 bin 146 TL