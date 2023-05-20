Elektrikli Volvo EX30 yakında tanıtılacak Volvo EX30, İsveçli üreticinin elektrikli araç ürün gamındaki en küçük model olacak. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

ensonhaber.com

İsveç merkezli Volvo, elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekleyecek.

Şirket, geçtiğimiz aylarda XC90 serisinin yerini alacak yeni elektrikli lüks SUV’u EX90’ı tanıtmıştı.

EX30'u ise geçtiğimiz aylarda duyuran Volvo, kısa süre önce crossover'ın dış tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlayan yeni ipucu görselleri paylaştı.

Özellikleri konusunda şu an için bilgi bulunmayan aracın, C40 Recharge ve XC40 Recharge’ın dahil olduğu 40 serisi elektrikli araçların altında yer alması bekleniyor.

Daha gelişmiş güvenlikle gelecek

Volvo'dan yapılan açıklamada, otomobilin daha gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip olacağı belirtilirken, bunlar arasında bisiklet kazalarını önlemeye yönelik bir sistemin de yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, otomobil kapısının dikkatsizce açılmasının önemli oranda bisiklet kazalarına yol açtığı ve tüm bisiklet kazalarının beşte birinin bu tip kazalardan dolayı oluştuğuna dikkat çekilerek, EX30'da bu tür kazaları azaltmak üzere özel bir kapı açma uyarı sisteminin yer alacağı bildirildi.

EX30’un elektrikli bir araç olması nedeniyle bataryanın sağlamlığına odaklanıldığı ve şase ve güvenlik kafesinin olası bir çarpışmanın etkisini verimli şekilde azaltan, dayanıklılığı üst seviyeye taşıyan çelikten üretildiği açıklandı.

Volvo EX30'un Geely grubunun modüler SEA platformu üzerine inşa edileceği biliniyor.

Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak.

Marka, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.

Tanıtım 7 Haziran'da

Daha önce Volvo EX30'un 15 Haziran'da tanıtılacağı belirtiliyordu. Son resmi açıklamaya göre dünya lansmanı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Volvo'nun yeni teknolojilerini de sergileyecek olan kompakt modelin üretimi Çin'de yapılacak.