Elektrikli Volvo XC40 Recharge Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Tamamen elektrikli araç markası olma yolunca Volvo'nun en önemli modellerinden biri olan XC40 Recharge, Türkiye'ye giriş yaptı.

XC40 SUV modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars’ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

XC40 Recharge; Android işletim sistemi ve Google Maps gibi uygulamalar, Pilot Assist sürücü destek sistemi, City Safety, BLIS, çapraz trafik uyarısı, şerit takip sistemi, ön ve arka park sensörleri, 360 derece kamera, Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, adaptif ve viraj aydınlatmalı LED farlar, otomatik ve ayak ile kontrol edilebilen bagaj kapağı gibi birçok donanımı standart olarak sunuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Otomobilin bataryası, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

Yeni Volvo XC40 Recharge, Volvo Cars’ın 2020 yılında aldığı bir kararla trafikte olabilecek ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla uyguladığı 180 km/s hız sınırına sahip.

VOLVO XC40 RECHARGE TÜRKİYE FİYATI

Volvo Car Turkey web sitesinden online satışa çıkan XC40 Recharge'ın fiyatı 1 milyon 247 bin TL olarak açıklandı.



