Elektrikli Yeni BMW iX1 xDrive30 için rezervasyonlar başladı BMW’nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Yeni BMW iX1, ülkemizde ön rezervasyona açıldı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

Ön ve arka aksta yer alan elektrik motorları sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğiyle şehir içi ve şehir dışında konforlu bir sürüş vadeden Yeni BMW iX1, ülkemizde ön rezervasyon toplamaya başladı.

440 km'ye varan menzili ve güncel teknolojilerin entegre edildiği kokpiti ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen yeni BMW iX1 xDrive30 modeli, 2 milyon 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

Teknik detaylar

Yeni BMW iX1 xDrive30, 313 beygir güç ve 494 Nm tork değerleriyle de dikkat çekiyor. Bu teknik veriler ışığında Yeni BMW iX1 xDrive30, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşıyor.

130 kW DC Şarj gücü ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabilen araç, sadece 10 dakikalık şarj ile 120 km menzile sahip oluyor.

Yeni BMW iX1 xDrive30 modeline ek olarak 88 km’ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş menzili sunan ve 326 bg motor gücüne sahip X1 xDrive30e modeli de önümüzdeki günlerde ön rezervasyona açılacak.