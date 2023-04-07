Elektrikli yeni Ford E-Transit Courier İstanbul'da tanıtıldı Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'in global lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

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Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'in global lansmanını, Ford Otosan’ın İstanbul Sancaktepe'deki AR-GE Merkezi’nde yaptı.

E-Transit Courier'in tamamen elektrikli güç aktarma organları, güçlü 100 kW motor ve tek pedallı sürüş kabiliyeti dahil olmak üzere müşterilere tavizsiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı.

Evde şarj sevenlerin tercihi olacak

Evde 11 kW AC’lik akım ile 5,7 saatte şarj olması hedeflenen E-Transit Courier'in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor.

Ayrıca geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabiliyor.

Halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması öngörülüyor.

Ayrıca E-Transit Courier halka açık şarj cihazlarını içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geliyor.

E-Transit Courier'in tamamen yeni gövde tasarımı tüm boyutlarda daha fazla yük kapasitesi sunuyor.

İlk kez iki “Euro” boyutlu paleti aynı anda taşıyabilen araç 2,9 metreküp toplam kargo hacmine sahip.

Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi 700 kilogram (kg), azami çekme ağırlığı ise 750 kg olarak açıklandı.