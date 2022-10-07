Elektrikli yeni Honda Prologue tanıtıldı

Honda, 2024'te satışa sunacağı elektrikli SUV modeli Prologue'u görücüye çıkardı.

Son zamanlarda elektrikli otomobillere ağırlık veren Honda, yeni yüzde 100 elektrikli Prologue modelini görücüye çıkardı.

Elektrikli SUV model Prologue, 2024'te satışa sunulacak ve markanın Kuzey Amerika pazarındaki ilk elektrikli SUV modeli olacak.

Üretimde GM'nin payı var

Honda Prologue, General Motors iş birliğiyle geliştirilildi ve ABD'li üreticinin yeni Ultium EV platformu üzerine inşa edildi.

Elektrikli SUV'un dört tekerlekten çekişli olarak piyasaya sürüleceği dışında teknik bilgi paylaşılmadı.

Honda Prologue modelinin iç mekanında, kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor.

Onun hemen arkasında ise otomotivin yeni trendlerinden olan 11 inçlik tablet stili gösterge paneli yer alıyor. Merkezde ise 11.3 inçlik multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Yeni Honda Prologue, Japon üreticinin Los Angeles'taki tasarım stüdyosunda geliştirildi. Elektrikli SUV'un uzunluğu 4877 mm, genişliği 1989 mm, yüksekliği 1643 mm ve aks mesafesi 3094 mm olarak açıklandı.