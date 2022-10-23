Elektrikli yeni Jeep Avenger tanıtıldı

Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda sahne aldı.

Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger, 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıktı.

Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor.

400 km menzil

Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

AA'nın haberine göre, Jeep Avenger’da standart olarak yer alan Selec-Terrain ve Eğim İniş Kontrolü, otomobilin yerden yüksek yapısının ve üstün yaklaşma ve uzaklaşma açılarının da sayesinde ona gelişmiş beceriler sağlıyor.

Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ile yeni bir bataryayı birleştiren yeni nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi ile donatılıyor.

Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 kilometre (km) sürüş menzili için, 3 dakika şarj yeterli oluyor.

Ayrıca bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e 24 dakikalık bir sürede şarj oluyor. Tüm bu özellikler yeni modeli, sınıfındaki geleneksel oyuncular dışında Jeep marka sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, Jeep markasını B-SUV segmentinde temsil eden Renegade modelinin altında konumlandırılan Avenger, 4 metre uzunluğunda ve bir kompakt SUV olarak hacim açısından Avrupa'nın en büyük ikinci segmenti olan ve hızla büyüyen B-SUV segmentinde yer alıyor.

B-SUV segmentinin 2023 yılında yıllık toplam 2,2 milyon satışa ulaşması bekleniyor. Bu, Avrupa'da satılan her beş araçtan birine denk geliyor.

Yüksek güç ve tork seviyesiyle hem asfalt, hem de asfalt dışı yollarda üstün sürüş keyfi sunacak olan Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ve yeni bir bataryayı bir araya getiren yeni nesil bir elektrikli güç-aktarma sistemiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Avenger’ın kalbinde bulunan ikinci nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi, Stellantis ve Nidec Leroy-Somer Holding arasındaki ortak girişim olan Emotors tarafından sunuluyor. 156 HP’ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor.

2023'te Türkiye'de

2024 yılına kadar Jeep ürün gamında yer alan ve en çok satan model olmasını beklenen ve Avrupa’da gelecek yıl satışa sunulacak Jeep Avenger, Türkiye yolları ile 2023’ün ikinci çeyreğinde buluşacak.