Elektrikli yeni Jeep Avenger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Merakla beklenen elektrikli otomobillerden biri olan yeni Jeep Avenger'ın Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu. Ön satış süreci başlayan otomobilin detaylarını derledik.

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Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger, 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkmıştı.

Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger, üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor.

Yeni Avenger Türkiye'de

Merakla beklenen elektrikli otomobillerden biri olan yeni Jeep Avenger, ülkemizde ön siparişe açıldı.

Jeep Avenger, Türkiye'de Summit adı verilen donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 18 inç alaşım jantlar, gri veya sarı desenli kumaş/vinil koltuk döşemeleri, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı, sentetik deri direksiyon simidi ve vites topuzu, LED ön-arka farlar, LED ambiyans aydınlatması, karartılmış arka camlar, 11kW dahili şarj cihazı, LED sis farları ve çift bölgeli otomatik klima standart olarak yer alıyor.

Otomobilde 115kW (156HP) maksimum güç ve 260 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor..

Bu motor ile yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli kompakt SUV, Stellantis tarafından geliştirilen 54kWsa'lik bataryası ile ortalama kullanımda WLTP'ye göre 400 km, şehir içi kullanımda ise 550 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan Jeep Avenger'ın bataryası, 24 dakikada yüzde 20-80 arası doluma ulaşıyor.

Elektrikli Jeep Avenger Türkiye fiyatı

20 Ekim 2023 itibarıyla ön satışa açılan elektrikli Avenger, 1 milyon 563 bin 750 TL'den satışa sunuldu.