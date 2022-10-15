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    Elektrikli yeni Jeep Avenger yakında tanıtılacak

    Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda sahne alacak.
    • 15.10.2022 - 08:55
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    Elektrikli yeni Jeep Avenger yakında tanıtılacak

    Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger, 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkacak.

    Avenger, modern ve teknolojik iç mekan ile birlikte yolcular için ferah kullanım alanı sunarken, 400 kilometrelik elektrik menzile sahip olacak.

    AA'da yer alan habere göre; Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor.

    400 km menzil

    Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

    Jeep Avenger

    Jeep modelleri elektrikleniyor

    Dünyanın pek çok ülkesinde sadece elektrikli SUV modellerini satışa sunan Jeep, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunuyor olacak.

    Marka, 2025 yılına kadar Recon ve Wagoneer S gibi tamamen yeni ve tamamen elektrikli iki farklı segmentteki aracın da dahil olduğu dört farklı modeli pazara sunmayı hedefliyor.

    Jeep’in bu plan sonucunda 2030 yılı itibarıyla ürün gamı tamamen elektrikli olacak.

    jeep

    jeep


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