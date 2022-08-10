Elektrikli yeni Kia Niro Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen 2022 Kia Niro, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Kasım 2021'deki çıkışının ardından birçok ülkede satışa sunulan elektrikli yeni Kia Niro, nihayet ülkemize giriş yaptı.

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan 2022 Kia Niro Hybrid, 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motordan gücünü alıyor.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro'nun, hızı 167 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

460 km menzil

Enerji tüketimi 16,2 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 64,8 kWsa'lik batarya paketi mevcut. Bu kombinasyonla WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sunan yeni otomobil, çeşitli donanım özellikleriyle geliyor.

Elektrikli 2022 Kia Niro'nun Prestige donanım seviyesinde 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED aydınlatmalar, otomatik yanan farlar, ön-arka park sensörleri ve elektrikli açılabilir sunroof bulunuyor.

İç mekanda ise anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler mevcut.

2022 Kia Niro'nun sürüş asistanları arasında bulunan diğer özellikler şu şekilde:

Stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici

Ön çarpışma engelleme

Arka çapraz trafik çarpışma önleme

Kör nokta çarpışma önleme

Arka park çarpışma önleme

Şerit takip asistanı

Şeritte kalma asistanı

Akıllı hız limiti asistanı

Uzaktan akıllı park asistanı

Yokuş kalkış destek sistemi

Yeni Kia Niro Türkiye fiyatı

2022 Kia Niro EV Türkiye fiyatı 1 milyon 399 bin TL olarak açıklandı. Aracın vergisiz fiyatı ise 845 bin 500 TL olarak dikkat çekiyor.



