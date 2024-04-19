Elektrikli yeni Mercedes-Benz EQA Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Mercedes-Benz, sevilen elektrikli SUV modeli EQA'nin yeni versiyonunu ülkemize getirdi. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, sevilen elektrikli otomobillerini yenilemeye devam ediyor.

Şirket, şimdi de kompakt SUV sınıfındaki EQA modelinin yenilenmiş versiyonunu Türkiye’ye getirdi.

Önemli yeniliklerle gelen yeni EQA modeli, 250+ ve 350 4Matic olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu.

Yeni Mercedes-Benz EQA özellikleri

İlk versiyonun motoru, 385 Nm tork ve 190 beygirlik (140 kW) güç üretiyor. Maksimum hızı 160 km/sa olan araç, 8,6 saniyede 0’dan 100 km'ye ulaşabiliyor. Bu batarya paketi ile otomobil, 511 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Yeni Mercedes-Benz EQA'nın daha pahalı versiyonu ise 292 beygir güç ve 423 kilometre menzil sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz EQA Türkiye fiyatı

EQA 250+ FL AMG - 2 milyon 582 bin TL

EQA 350 4MATIC FL - 3 milyon 250 bin TL