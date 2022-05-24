Petrol
109.28
-1.35%
Euro
17.0701
0.20%
Dolar
15.9894
0.40%
Altın
951.2
0.25%
Borsa
2381
0.00%
Bitcoin
473.705
-3.29%
BTXN Coin
13.41
-1.17%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Elektrikli yeni MG ZS, son çeyrekte Türkiye'de

    MG, yaptığı resmi açıklamada makyajlanan elektrikli ZS modelinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrikli yeni MG ZS, son çeyrekte Türkiye'de

    Yenilenen tasarımı ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle yeni MG ZS, geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'ye giriş yapmıştı.

    MG, yaptığı resmi açıklamada şimdi de makyajlanan elektrikli ZS modelinin son çeyrekte Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında örtüsü kaldırılan makyajlı 2022 MG ZS EV, yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Bu kapsamda yüzü tamamen değişen elektrikli SUV modelinin önündeki siyah panjurun yerini gövde rengi bir panel aldı.

    Yenilenen farlar ile daha modern bir görünüme kavuşan ZS EV'nin ön ve arka tamponları da yenilendi.

    mg zs

    Teknik detaylar

    Elektrikli yeni MG ZS, 115 kW güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motordan güç alıyor. Önceki versiyonda 140 km / saat olan azami hız ise yeni MG ZS EV’de 175 km / saate yükseldi.

    Yenilenen ZS EV'deki V2L (Vehicle to Load) teknolojisi sayesinde aracın bataryası ile başka bir araç veya elektrikli cihaz da şarj edilebiliyor.

    Makyajlı 2022 MG ZS EV'nin uzun menzilli versiyonu için Almanya'daki fiyatlar 34 bin eurodan başlıyor. Ancak otomobilin Türkiye fiyatı henüz belli değil.

    mg zs

    mg zs

    mg zs

    mg zs


    İlginizi Çekebilir

    Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı açıklaması
    Futbol

    Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı açıklaması

    İzmir’de 6 öğrenciye yönelik istismar davası: Yeniden yargılanacak
    3. Sayfa

    İzmir’de 6 öğrenciye yönelik istismar davası: Yeniden yargılanacak

    Yarım asırlık tecrübe bir kez daha onaylandı
    Sinpaş

    Yarım asırlık tecrübe bir kez daha onaylandı

    Görüş Bildir