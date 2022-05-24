Elektrikli yeni MG ZS, son çeyrekte Türkiye'de

MG, yaptığı resmi açıklamada makyajlanan elektrikli ZS modelinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Yenilenen tasarımı ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle yeni MG ZS, geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'ye giriş yapmıştı.

MG, yaptığı resmi açıklamada şimdi de makyajlanan elektrikli ZS modelinin son çeyrekte Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında örtüsü kaldırılan makyajlı 2022 MG ZS EV, yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda yüzü tamamen değişen elektrikli SUV modelinin önündeki siyah panjurun yerini gövde rengi bir panel aldı.

Yenilenen farlar ile daha modern bir görünüme kavuşan ZS EV'nin ön ve arka tamponları da yenilendi.

Teknik detaylar

Elektrikli yeni MG ZS, 115 kW güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motordan güç alıyor. Önceki versiyonda 140 km / saat olan azami hız ise yeni MG ZS EV’de 175 km / saate yükseldi.

Yenilenen ZS EV'deki V2L (Vehicle to Load) teknolojisi sayesinde aracın bataryası ile başka bir araç veya elektrikli cihaz da şarj edilebiliyor.

Makyajlı 2022 MG ZS EV'nin uzun menzilli versiyonu için Almanya'daki fiyatlar 34 bin eurodan başlıyor. Ancak otomobilin Türkiye fiyatı henüz belli değil.



