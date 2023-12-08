Elon Musk, en ucuz Tesla olacak yeni model hakkında açıklama yaptı Elon Musk, katıldığı bir programda en ucuz Tesla olacak Model 2 hakkında açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil olsa da uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle bu durum değişecek.

Elon Musk'tan açıklama

Elon Musk, katıldığı bir programda en ucuz Tesla olacak Model 2 hakkında açıklamalarda bulundu.

Musk, yeni model üzerinde çalıştıklarını ve piyasaya sürülünce "aklınızı başınızdan alacağını" söyledi.

ABD'de üretilecek

Üretim teknolojilerinin dünyadaki herhangi bir otomobil üretim tesisinden çok daha gelişmiş olacağını söyleyen Musk, üretimin Tesla'nın Austin, Texas'taki tesislerinde yapılacağını söyledi. Otomobilin üretimi, daha sonra Meksika'daki fabrikada devam edecek.

Tesla’nın aynı zamanda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını da ortaya çıktı.

Söz konusu araç, Tesla'nın kürsel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak.