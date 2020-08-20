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    Elon Musk: Tesla araçları keçi gibi meleyecek

    Elon Musk, gelecekteki araçların kornasının keçi sesi çıkaracağı hakkında çıkan iddialar üzerine konuştu. Musk, bu özelliğin kesin geleceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 08:44
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    Elon Musk: Tesla araçları keçi gibi meleyecek

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, her zaman olduğu gibi yine ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli CEO, gelecek yıllarda Tesla otomobillere eklenecek yeni özellikler hakkında konuşurken, bazı söylentilere de açıklık getirdi.

    Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise Musk'ın "Kornaların keçi sesiyle çalacağı yönündeki söylentiler bir sürpriz mi yoksa yazılım güncellemesi ile böyle bir özellik gelecek mi?" sorusuna verdiği yanıt oldu.

    TESLA MODELLERİ KEÇİ GİBİ MELEYECEK

    Elon Musk, söz konusu özelliğin kesinlikle geleceğini ve Tesla otomobillerinin keçi gibi meleyeceğini açıkladı.

    elon-musk

    Elon Musk ayrıca, gelecekte Tesla araçlarının çukurları fark ederek yavaşlayabileceğini veya çukurun etrafından dolaşabileceğini belirtti.

    Mus, önümüzdeki günlerde Tesla araçlarına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin de ekleneceğinin müjdesini verdi.

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