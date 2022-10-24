Elon Musk: Tesla dünyanın en değerli şirketi olabilir

Tesla CEO'su Elon Musk, dünyanın en değerli şirketi olabileceklerini söyledi.

Son zamanlarda Çin'de üretimini artıran Tesla, birçok sorunlarla boğuşuyor. Küresel çip sıkıntısı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşayan şirket, yine de satışlarını artırmaya devam ediyor.

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Tesla, toplamda 365 bin 932 araç üretti ve 343 bin 830 adet satış gerçekleştirdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, net gelirini yüzde 100 artırdı ve 3.33 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Elon Musk: Dünyanın en değerli şirketi olabiliriz

Bilançonun yayınlanmasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk iddialı açıklamalarda bulundu.

Apple'ın piyasa değerinin fazlasıyla üstüne çıkabileceklerini belirten Musk "Aslında Tesla'nın potansiyel olarak Saudi Aramco ve Apple'ın toplam değerini aşma yolunda olduğunu düşünüyorum.

Buna hemen ulaşacağımızı veya ulaşmamızın kolay olacağını söylemiyorum.Dünyanın en değerli şirketi olmak aslında çok zor olacak. Çok çalışmaya, çok yaratıcı yeni ürünlere, genişlemeye ve şansa ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın işaret ettiği şirketlerden Apple 2.31 trilyon dolar, Saudi Aramco ise 2.092 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Yani Musk son açıklamasında Tesla'nın piyasa değerinin 4.4 trilyon doları aşabileceğini belirtti. Bu, Tesla hisselerinin yüzde 532 yükselmesini beklediği anlamına geliyor.