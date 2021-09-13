Elon Musk: Tesla otopilot daha güvenli olacak

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) otomatik pilot yazılımının çok daha güvenilir hale geleceğini söyledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Hatta geçtiğimiz haftalarda ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana 10 kişinin ölümüne neden olan 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Her ne kadar kaza sonrası sürücüler Tesla'nın otopilot yazılımını suçlasa da Elon Musk'a göre kazalar sürücü kaynaklı.

Ayrıca Tesla, otopilot yazılımının henüz bekleneni verememesi nedeniyle araç kontrolünün tamamen otopilota bırakılmamasını istiyor.

ELON MUSK: DAHA GÜVENLİ OLACAK

Elon Musk, otopilotun tam güvenliği onaylandıktan sonra programın kademeli olarak genişletileceğini ve daha güvenli hale geleceğini söyledi. Musk aynı zamanda şirketin mühendislerinin işlevselliği geliştirmek için mümkün olan her şeyi yaptığına dair güvence verdi.

Otoyollarda ve şehir içi sürüşlerde, zorlu kavşaklarda otomatik şerit değiştirmeye olanak sağlayan gelişmiş otopilot yazılım paketi, 10 bin dolar fiyatla Tesla sahiplerine opsiyonel olarak sunuluyor.