Elon Musk, Tesla Roadster'ın teslimat tarihini açıkladı Elon Musk, Tesla'nın yıllardır üzerinde çalıştığı Roadster modelinin tanıtım ve teslimat tarihlerini duyurdu.

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Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla'nın ilk tam elektrikli otomobili Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan inşa etti ve ardından başarılı bir şekilde yoluna devam etti.

2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Ancak 2023 yılına olmamıza rağmen henüz aracın ne zaman geleceği bilinmiyor.

Tesla Roadster'ın yeni versiyonu yolda

Yeni Roadster modelini SpaceX ortaklığında geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Elon Musk, bazı bilgiler verdi.

Elon Musk, Tesla Roadster'ın seri üretime girecek olan nihai tasarımını oluşturduklarını ve üretimin bu yıl resmen başlayacağını söyledi.

Yeni nesil Tesla Roadster'ın teslimatları ise önümüzdeki yıl gerçekleşecek. Elon Musk, Roadster lansmanının "tüm zamanların en etkileyici ürün lansmanı" olacağını düşünüyor.

0-100 km süresi 1 saniye

Tesla Roadster modelinin 0-100 km/s hızlanma süresi, 1 saniye civarında olacak. Üstelik bu otomobil, küçük uzay roketi motorlarına ev sahipliği yapacak.