Elon Musk: Tesla'nın yeni otomobili insana ihtiyaç duymayacak Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil küçük otomobilin neredeyse tamamen otonom bir şekilde çalışacağını ve insana ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil olsa da uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle bu durum değişecek.

İnsana ihtiyaç duymayacak

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil küçük otomobilin neredeyse tamamen otonom bir şekilde çalışacağını ve insana ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Elon Musk, bir süre önce katıldığı bir konferansta Tesla'nın yeni nesil platformu üzerine inşa edilecek araçların "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını belirtti

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Söz konusu araç, Tesla'nın kürsel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak.

Model 2’yi daha erken tanıtmak, en popüler modellerinden olan Model 3’ün satışlarının yavaşlamasına yol açabilir.

Şirketin Çin bölümü tarafından geliştirilen aracın, Tesla Model 2 olarak adlandırılma ihtimali oldukça yüksek.