Elon Musk, ucuz otomobilini duyurdu: Tesla Model 2 Tesla'nın küresel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil olsa da uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle bu durum değişecek.

Tesla Model 2 olarak adlandırılacak bu otomobil uzun süredir konuşulsa da hakkında çok fazla detay yok.

Elon Musk resmen duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, 2023 yılı hissedarlar toplantısında iki yeni elektrikli aracın müjdesini verdi.

Musk’ın konuşması sırasında arkasındaki ekranda bir araç siluetinin görüntüsü belirdi.

Bu aracın, Musk'ın 2020'de bahsettiği 25 bin dolarlık Model 2 hatchback olması muhtemel.

Tesla hayranları tarafından genellikle "Model 2" olarak adlandırılan hatchback üretiminin Meksika'da inşa edilen Gigafactory’de yapılacağı tahmin ediliyor.

Tesla’nın aynı zamanda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını da ortaya çıktı.

Söz konusu araç, Tesla'nın kürsel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak.

Model 2’yi daha erken tanıtmak, en popüler modellerinden olan Model 3’ün satışlarının yavaşlamasına yol açabilir. Bu nedenle Tesla, pek de acele etmiyor.