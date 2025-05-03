Elon Musk'ın koltuğu sallantıda mı: Tesla'dan resmi açıklama geldi

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Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, Tesla'nın yönetim kurulu, yaklaşık bir ay önce sessizce CEO Elon Musk'ın potansiyel halefini aramaya başladı.

İddiaya göre bu arayış, Musk'ın hükümet harcamalarını kısmak için Washington'a odaklandığı ve şirketin protestolar, düşen satışlar ve azalan kârlarla mücadele ettiği bir dönemde, yönetici arama firmalarıyla temasa geçilerek başlatıldı.

YÖNETİM KURULU ENDİŞELERİ

Habere göre, yönetim kurulu üyeleri, Musk ile bir araya gelerek dikkat dağınıklığı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Üyelerin, Musk'a Tesla'ya daha fazla zaman ayırması ve bunu kamuoyuna duyurması gerektiğini söylediği, Musk'ın ise bu geri bildirime karşı çıkmadığı iddia edildi.

Musk daha sonra yatırımcılara mayıs ayından itibaren "Tesla'ya çok daha fazla zaman ayıracağını" söylediği biliniyor.

TESLA'DAN SERT YALANLAMA

Tesla Başkanı Robyn Denholm, yayınlanan bir açıklamayla şirketin işe alım şirketlerine başvurduğu yönündeki WSJ haberinin "kesinlikle yanlış" olduğunu belirtti.

Musk, Denholm'un açıklamasını paylaşarak WSJ'nin haberini "SON DERECE KÖTÜ BİR ETİK İHLALİ" olarak nitelendirdi.

WSJ ise daha sonra yaptığı açıklamada, Tesla'nın muhabirlerinin sorularına hiçbir zaman yanıt vermediğini ifade etti.

WSJ'nin haberine göre, Musk'ın hükümet odaklı çalışmaları Tesla'nın on yıldan uzun bir süredir ilk yıllık satış düşüşünü yaşamasına katkıda bulundu. Ayrıca Musk'ın siyasi duruşunun bazı tüketiciler nezdinde şirketin marka imajına zarar verdiği belirtildi.

Bu durumun finansal sonuçları da sert oldu; Tesla'nın piyasa değeri aralık ayındaki 1,5 trilyon dolardan günümüzde yaklaşık 900 milyar dolara düşmüştü.