Elon Musk'ın yeni yapay zekası, Tesla modellerine geliyor Elon Musk'ın yeni şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka sistemi Tesla modellerine entegre edilecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda xAI isimli yeni bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, xAI şirketinin "ilk yapay zekasını" seçilmiş bir gruba sunacağını bildirdi.

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

Tesla modellerine geliyor

Elon Musk'ın yeni şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka sistemi Tesla modellerine entegre edilecek.

Şirket Grok için X'ten (Twitter) gelen verilerden yararlanacağını söylüyor. Ayrıca Musk, bu teknolojiyi premium abonelik aracılığıyla doğrudan sosyal medya platformunda sunacak.

Tesla, Grok'un daha küçük ölçekli bir versiyonunu elektrikli otomobillerine entegre etmeyi düşünüyor.

Musk daha önceki bir açıklamasında araç sahiplerinin ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen ve gerekli görevleri otomatik olarak yerine getirebilen otomobiller sunmak istediklerini söylemişti.