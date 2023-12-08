Elveda Dacia Duster: Renault, Türkiye için yeni planlarını duyurdu Renault, Renault markasını Türkiye’de pazar lideri yapma ve Türkiye’yi Avrupa dışında dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedefini açıkladı.

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Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, şimdi de Türkiye için yeni planlarını paylaştı.

Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor.

4 Renault modeli yerli üretim olacak

Türkiye’de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, 2027’den önce 4 yeni Renault modelini Bursa Oyak Renault fabrikasında üreteceklerini söyledi.

Duster, artık Renault markası olarak satılacak

Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunulacak.

Yeni Renault Duster, SUV tasarımıyla iddialı bir görünüme sahip. Yeni modelin sağlamlık, dayanıklılık, off-road yetenekleriyle de öne çıkması hedefleniyor.

Renault Duster “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nın temel önceliklerinden biri olan hibrit teknolojiyle kullanıcılara buluşacak. Bu model 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

2027 yılına kadar, Renault’un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye’de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak.

Bu iddialı planları hayata geçirmek için Renault, Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak.

400 milyon eurodan fazla yatırım

Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak.