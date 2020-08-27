Emisyon değerleriyle oynayan Porsche hakkında soruşturma başlatıldı

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan Porsche, motor verilerinde manipülasyon yaptığı iddialarıyla soruşturma altına girdi.

Mercedes-Benz'in de bünyesinde bulunduğu Alman otomobil üreticisi Daimler'in, 684 bin aracı dizel emisyon testlerini kandıracak yazılımla kullanıcılara sattığı ortaya çıkmış ve şirket, 2 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

Bir başka Alman şirket Volkswagen'in bünyesinde bulunan lüks spor otomobil üreticisi Porsche, benzer bir iddia ile gündeme geldi.

Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar Bürosu (KBA), motor verilerinde manipülasyon yaptığı iddialaerıyla Porsche'ye geniş çaplı bir soruşturma açtı.

PORSCHE'DE İŞLER KARIŞTI

Söz konusu soruşturma, 2017'den önce Avrupa'da çıkış yapan Porsche modellerini kapsıyor. Benzinli motorlarının tamamında manipülasyon yaptığı iddia edilen Porsche, kendi içerisinde de bir soruşturma başlattığını söylüyor..

Alman üreticinin sözcüleri, güncel Porsche modellerinin bu sorundan etkilenmediğini de belirtiyor.





EMİSYON VERİLERİYLE OYNADI

2008 ve 2013 yılları arasında Panamera modelleri için üretilen benzinli motorlar soruşturma kapsamına girdi. İddialara göre Porsche, bu motorlar üzerinde çeşitli donanımlar ve yazılımlar ile emisyon verilerini manipüle etmiş.

Sadece geçtiğimiz yıl Alman savcılar ile 630 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Porsche, dizel motorlarda Volkswagen'in kullandığına benzer bir donanım kullanıldığını itiraf etmişti.