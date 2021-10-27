Emisyon kurbanı: Skoda Fabia Combi'nin fişi çekildi

Skoda, Avrupa'nın gelecek yıllardaki katı emisyon kuralları nedeniyle Fabia Combi'nin yeni neslini üretmeyecek.

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı salınımını yüzde 55 oranında azaltmak için sert emisyon kuralları getirecek.

Bu durum, Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Skoda için planların gözden geçirilmesi anlamına geliyor.

Geçen yıl kasım ayında Skoda CEO'su Thomas Schaefer, Fabia Combi modelinin yeni neslinin geleceğini söylemişti. Ancak, aradan bir yıl geçti ve işler tersine döndü.

SKODA FABIA COMBI YOLUN SONUNA GELDİ

Birkaç kez onaylanmasına rağmen Skoda, Fabia Combi'nin fişinin çekildiğini açıkladı. Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre Skoda, 2025 yılında yürürlüğe girecek olan Euro 7 standardının daha katı emisyon düzenlemelerine hazırlanması gerektiğini belirtti.

Fabia Combi'nin iptal edilmesi ile Avrupa'nın alt kompakt station-wagon segmenti artık büyük ölçüde bitmiş oldu. Yakın zamanda tanıtılan,4.55 metre uzunluğa sahip Dacia Jogger, bu segmentin en yeni üyesi konumunda.

Skoda, 2030 yılına kadar üç tane tam elektrikli otomobil satışa çıkaracağını açıklamıştı. Marka, Avrupa satışlarının yüzde 70'ini elektrikli modellerin oluşturacağını söylüyor.

