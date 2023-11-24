En büyük MINI artık daha güçlü: Karşınızda Countryman S ALL4 Mini, yeni Countryman modelini tanıtmak için gün sayarken, otomobille ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

İngiliz otomotiv üreticisi Mini; yeni Countryman S ALL4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Mini modellerinin en büyüğü olan Countryman S ALL4, 300 bg güç sunuyor ve ABD pazarını hedefliyor.

2. Seviye otonom sürüş özelliğine sahip olan araç, teknolojik anlamda birçok gelişmeye de sahip.

Bunun yanı sıra, 48 V destekli 2 litre hafif hibrit benzinli motora kavuşan Countryman, ALL-4 ismi verilen dört tekerden çekiş sisteminin de gelişmiş bir versiyonunu barındırıyor.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, yarı otonom sisteminin arka planında birçok geliştirme mevcut.

Artık 60 km/s’e kadar hızlarda yolculuk etmenize ve şerit değiştireceğiniz zaman etrafınızdaki trafiği kontrol ederek doğru hızda ve zamanda şeride geçmenize yardımcı oluyor.

Teknik detaylar

Güç konusunda BMW X1 xDrive23i’den tanıdığımız bir ünite karşımıza çıkıyor. 2 litre motoruyla 218 bg güç ve 360 Nm torka ulaşan yeni Countryman, 48 V hafif hibrit sistemi sayesinde geçici olarak 19 bg güç daha sunan Boost özelliğine de sahip.

Aracın içinde yeni Mini ailesinde gördüğümüz tasarım dili ile karşılaşıyoruz. Konsolun ortasındaki yuvarlak ekran artık sürücüye daha yakın ve MINI Operating System 9 sayesinde her ihtiyacınızı kolayca halletmenizi sağlıyor.

Araç; Essential, Classic, Favoured ve John Cooper Works olmak üzere 4 farklı donanım seviyesiyle yollara çıkacak.

Otomobilin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı gibi bilgiler henüz netlik kazanmadı.