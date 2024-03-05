En çevreci otomobiller belli oldu: İşte zirvedeki 10 model

En yeşil ve çevreci otomobillerin sıralandığı GreenerCars listesinin 2024 versiyonu paylaşıldı.
Enerji Verimli Ekonomi için Amerikan Konseyi (ACEEE) tarafından yayınlanan listedeki araçlar, birçok testten geçiyor.
Bu testler arasında; yakıt ve elektrik tüketimleri, emisyonları, otomobilin üretimi ve geri dönüşümü de var.
En çevreci otomobil hangisi
GreenerCars 2024'ün birincisi 71 puanla Toyota Prius Prime SE oldu. Otomobil, daha önce de iki kez birincilik elde etmişti.
Toyota Prius Prime SE, fişli hibrit bir otomobil olarak tamamen elektrikli modelleri geride bırakmayı başardı.
En çevreci 10 otomobil
Toyota Prius Prime SE - 71 puan
Lexus RZ 300e - 67 puan
Mini Cooper SE - 67 puan
Nissan Leaf - 66 puan
Toyota bZ4X - 66 puan
Toyota RAV4 Prime - 64 puan
Hyundai Elantra Blue - 64 puan
Hyundai Kona Electric - 63 puan
Toyota Camry LE - 63 puan
Kia EV6 - 63 puan
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