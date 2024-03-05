En çevreci otomobiller belli oldu: İşte zirvedeki 10 model En yeşil ve çevreci otomobillerin yer aldığı 2024 GreenerCars listesi yayınlandı. Zirvedeki otomobillere yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

En yeşil ve çevreci otomobillerin sıralandığı GreenerCars listesinin 2024 versiyonu paylaşıldı.

Enerji Verimli Ekonomi için Amerikan Konseyi (ACEEE) tarafından yayınlanan listedeki araçlar, birçok testten geçiyor.

Bu testler arasında; yakıt ve elektrik tüketimleri, emisyonları, otomobilin üretimi ve geri dönüşümü de var.

En çevreci otomobil hangisi

GreenerCars 2024'ün birincisi 71 puanla Toyota Prius Prime SE oldu. Otomobil, daha önce de iki kez birincilik elde etmişti.

Toyota Prius Prime SE, fişli hibrit bir otomobil olarak tamamen elektrikli modelleri geride bırakmayı başardı.

En çevreci 10 otomobil

Toyota Prius Prime SE - 71 puan

Lexus RZ 300e - 67 puan

Mini Cooper SE - 67 puan

Nissan Leaf - 66 puan

Toyota bZ4X - 66 puan

Toyota RAV4 Prime - 64 puan

Hyundai Elantra Blue - 64 puan

Hyundai Kona Electric - 63 puan

Toyota Camry LE - 63 puan

Kia EV6 - 63 puan