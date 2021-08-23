En çok satan araçlardan Opel Astra 30 yaşında

En çok satan araçlardan Opel Astra 30 yaşında

Opel’in kompakt sınıfının öncü modellerinden olan Astra, 30. yılını kutluyor. 1991 yılında başlayan bu macera, 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulacak altıncı nesil ile hız kesmeden devam edecek.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, geçmişten günümüze kadar uzanan Astra serüveninde Opel, çeşitli başarılara ve yeniliklere imza atıyor.

Lüks ve premium segmentte yer alan Intelli-Lux LED Matrix farlardan AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ergonomik ön koltuklara kadar uzanan bu başarı hikayesine, satışa sunulduğu her yeni nesilde elde ettiği satış rakamları eşlik ediyor.

ASTRA 30 YAŞINDA

1991 yılında başlayan bu macera, 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulacak altıncı nesil ile hız kesmeden devam ediyor. Opel’in kompakt sınıfının öncü modellerinden olan Astra, şu sıralar 30. yaşını kutluyor.

Opel Astra, kompakt otomobil segmentinde öncü yenilikler sunma geleneğini daha farklı kitleler için erişilebilir hale getiriyor.

Öncüsü olan Kadett ile birlikte Astra, Opel markasında değişimin elçisi oluyor. Ayrıca etkileyici tasarım, çok yönlü kullanım özellikleri ve sürüş dinamizmi dışında heyecan verici, ulaşılabilir ve Alman mükemmeliyetçiliği olmak üzere markaya ait çok önemli mesajları dış dünyaya iletiyor.

YENİ ASTRA SENEYE GELİYOR

Yeni 2022 Opel Astra ile ilgili söylentiler, artık yavaş yavaş resmiyete dökülüyor. Stellantis çatısı altında yer alan Alman marka Opel, 2022 Astra'nın ilk görsellerini geçtiğimiz temmuz ayında paylaşmıştı.

Tasarıma bakılırsa eski nesle göre ciddi bir değişim geçirecek olan Astra, Mokka'yı andıran çizgileriyle dikkat çekiyor.

Yeni Astra, şık matrix LED farları ve Vizor adı verilen yeni ızgara dizaynı ile platform kardeşi Peugeot 308'den bir hayli farklı görünecek.





Opel aracın güç ünitelerine dair çok derinlemesine açıklama yapmamış olsa da Rüsselsheim merkezli marka 2021 Astra'nın benzinli ve dizel motorlarla geleceğini ve güç değerlerinin 110 bg ile 225 bg arasında değişeceğini belirtiyor.

Ayrıca iki farklı (180 bg ve 225 bg) plug-in hibrit seçenek de altıncı jenerasyonda Astra yelpazesine eklendi. Şanzıman seçenekleri ise güç ünitesine göre 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik olarak açıklandı.

SATIŞLAR SONBAHARDA

Opel, sipariş alımlarını sonbahar aylarında açacak ve ilk teslimatlar 2022'nin ilk aylarında başlayacak. İleri aşamada aileye station wagon türev de eklenecek.



