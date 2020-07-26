En fazla sıfır otomobil satılan ülkeler belli oldu

En fazla sıfır otomobil satılan ülkeler belli oldu

Ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli olurken, dünya genelinde 64.3 milyon sıfır otomobil satıldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günler geçiren otomobil sektörü, normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hareketlendi.

Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları Örgütü (OICA) verilerine göre, dünyada geçen yıl toplam satılan sıfır otomobil sayısı 64.3 milyon olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SIFIR OTOMOBİL SATILAN ÜLKELER

OICA verilerinden elde edilen bilgilere göre, ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. Böylelikle en fazla sıfır araç satışının 21 milyon 444 bin 180 ile Çin’de olduğu görüldü.

Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşen ülke 4 milyon 715 bin 5 ile ABD olurken, üçüncü sırada 3 milyon 607 bin 258 sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Almanya yer aldı. Türkiye’de ise bu rakam 387 bin 256 olarak kayıtlara geçti.



