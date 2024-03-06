En güçlü Porsche Taycan 11 Mart'ta tanıtılacak Porsche, Taycan ailesinin en güçlü modelini 11 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. İşte otomobil hakkında son bilgiler.

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Lüks otomobil üreticisi Porsche, 11 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte, Taycan ailesinin en güçlü modelini görücüye çıkaracak.

"En dinamik Taycan" olacağı söylenen model, Nürburgring pistinde 7:07 zaman yakalayan prototipin üretim versiyonu olacak.

Taycan Turbo S modeline 26 saniye ve Tesla Model S Plaid'e 17.6 saniye fark atan elektrikli Taycan, oldukça etkileyici bir performans sunacak.

Yeni Porsche Taycan neler sunacak

Şu anda satılan en güçlü Taycan modeli 952 bg güç sunuyor. 761 bg sunan selefine kıyasla büyük bir güç artışı yaşayan Turbo S versiyonunun üstünde yer alacak yeni model, 1000 bg üstünde güç üretecek.

Yeni otomobilin, 0-100 km hızlanmasını 2.1 saniyede tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan, araçta kaç adet elektromotor bulunacağı da henüz açıklanmadı. Otomobil hakkındaki tüm bilgiler, haftaya belli olacak.