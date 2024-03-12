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En güçlü Porsche: Taycan Turbo GT tanıtıldı

En güçlü Porsche: Taycan Turbo GT tanıtıldı Porsche, elektrikli Taycan ailesine Turbo GT isimli yeni bir model daha ekledi. 1092 beygir güce sahip otomobil, tarihin en güçlü Porsche modeli olarak dikkat çekiyor.