En güçlü Porsche: Taycan Turbo GT tanıtıldı

Lüks otomobil üreticisi Porsche, 11 Mart'ta düzenlediği etkinlikte, Taycan ailesinin en güçlü modelini görücüye çıkardı.
"En dinamik Taycan" olacağı söylenen model, Nürburgring pistinde 7:07 zaman yakalayan prototipin üretim versiyonu olacak.
Taycan Turbo S modeline 26 saniye ve Tesla Model S Plaid'e 17.6 saniye fark atan elektrikli Taycan Turbo GT, oldukça etkileyici bir performans sunuyor.
Yeni Porsche Taycan Turbo GT neler sunuyor
2025 Porsche Taycan Turbo GT, standart ve Weissach olmak üzere 2 versiyon olarak satışa çıkacak.
1092 beygir güç üretebilen yeni otomobil, en güçlü Porsche olarak dikkat çekiyor. Şirket, standart modelin 0’dan 100’e 2,3 saniyede, Weissach’ın ise 2,2 saniyede çıkabildiğini söylüyor.
Taycan Turbo GT, Turbo S modelinde kullanılan çift motorlu güç aktarım sisteminin daha gelişmiş bir versiyonuna sahip.
Turbo GT modelleri, WLTP ölçümlerine göre 555 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Yeni Porsche Turbo GT fiyatı
Teslimatları yaz aylarında başlayacak Porsche Taycan Turbo GT, ABD’de 231 bin 995 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
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