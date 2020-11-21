En güvenilir otomobil markası belli oldu

En güvenilir otomobil markası belli oldu

Consumer Reports'un sürekli olarak düzenlediği güvenilirlik anketinin yeni sonuçları açıklandı. Bu kez listenin zirvesine yeni bir isim yerleşti.

Consumer Reports, sürekli olarak "dünyanın en güvenilir otomobil markası" listesini güncelliyor ve genellikle Toyota ve Lexus markaları zirveden inmiyordu.

Ancak son yayınlanan güncellemede zirve el değiştirdi. Japon marka Mazda, rakiplerini geçerek en güvenilir otomobil markası oldu.

Mazda'nın yükselişinin ardında "gizli bir formül" olmadığını belirten Consumer Reports, "sadeliğe" vurgu yapıyor.

Görünüşe göre Mazda'nın yeni tasarım dili ve sade teknolojileri, kendisini listenin zirvesine taşımış durumda.

SADE TEKNOLOJİLER ÖN PLANDA

Karmaşık teknolojilerin güven skorunu düşürdüğünü belirten Consumer Reports, örnek olarak Ford'u gösteriyor. Bol bol teknoloji ile donatılan yeni Ford Explorer buna rağmen "son yılların en kötü puanını" almaktan kaçamadı.

Genellikle listenin zirvesine oynayan Toyota ve Lexus, Mazda'nın hemen arkasından ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın sürprizi ise 14 sıra yükselerek 4. sıraya yerleşmeyi başaran Buick olduç İlk beşin son sırasında ise yine bir Japon olan Honda bulunuyor.

Son yılların popüler otomobil üreticisi Tesla ise listenin son sıralarında. Tesla'ya bir diğer Ford markası olan Lincoln eşlik ediyor.

Görünüşe göre kullanıcıların daha teknolojik araçlara alışması biraz daha fazla zaman alacak.

Kaynak: Motor1