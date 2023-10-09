En güvenilir otomobil markası Lexus seçildi Her yıl düzenlenen "What Car?" anketinde puanlar açıklandı. Lexus yedinci defa en güvenilir marka oldu.

ensonhaber.com

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın bünyesinde yer alan lüks otomobil markası Lexus, farklı araştırmalar ve raporlarda 'en güvenilir marka' olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, her yıl düzenlenen 'What Car?' anketinde yedinci defa en güvenilir marka oldu.

Bu yıl içerisinde J.D. Power'ın 'Güvenilirlik Ödülü'nü alan marka, 'What Car?' anketinde 32 marka ve 178 model arasından birinci çıktı.

Lexus araştırma sonucunda yüzde 98,3 gibi yüksek bir değer elde etti. İlk nesil NX yüzde 99,8, yeni nesil NX yüzde 99,3 ve UX modeli yüzde 99,3'lük derecelendirmeyle gerçek kullanıcıların beğenisini kazandı.

2017'den bu yana ilk sırada

Lexus, her yıl düzenlenen araştırmada 2017'den bu yana ilk sırayı almayı başarıyor. Lexus sorunsuz otomobillerinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerindeki hızlı çözümleriyle de tüketicilerin beğenisini topladı.

22 bin civarında kullanıcının katıldığı araştırmaya, beş yaşına kadar olan araçlar dahil edildi.

Lexus, marka olarak sorunsuzluğuyla dikkati çekerken, aile SUV'u kategorisinde ilk nesil NX, yeni NX ve UX öne çıktı. Büyük SUV kategorisinde ise Lexus RX, yüzde 98,3 ile yüksek puanlar elde etti.