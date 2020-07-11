En iyi hibrit otomobil 2020 Lexus NX 300h seçildi

İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader, 2020 Lexus NX 300h modelini en iyi hibrit otomobil seçti.

Son yıllarda gelişen elektrikli otomobil pazarı sayesinde benzinli ve hibrit otomobillere olan ilgi azalmaya başladı.

Birçok ülke, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli otomobilleri tercih etse de şu anda dünya genelinde milyonlarca benzinli ve hibrit araç bulunuyor.

İNGİLTERE'DE EN İYİ HİBRİT MODEL SEÇİLDİ

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader, 2020 Yeni Otomobil Ödülleri'nde NX 300h'nin en iyi hibrit seçildiğini bildirdi.

Söz konusu ödül, 181 binin üzerinde otomobil severin verdiği oylarla belirlendi.





Kalitesi, üstün mühendisliği, verimli hibrit motorları ve lüks kabiniyle öne çıkan SUV modeli NX, 2014'te Avrupa'da tanıtıldıktan sonra kısa zamanda büyük beğeni toplamıştı.

Ayrıca kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneğiyle de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelmişti.







