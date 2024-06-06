En ucuz Fiat Egea 1 milyonu geçti: İşte haziran ayı fiyat listesi Fiat'ın haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay Egea fiyatlarına herhangi bir zam yapmadı.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Mayıs ayına girmemizle birlikte fiyatı 1 milyon TL'yi aşan Egea modellerine haziranda ise şimdilik herhangi bir zam gelmedi.

Fiat Egea fiyat listesi

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli

Ocak 2024: 834 bin 900 TL

Mart 2024: 909 bin 900 TL

Nisan 2024: 939 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 007 bin 900 TL (Kredili fiyat: 969 bin 900 TL)

Haziran: 1 milyon 007 bin 900 TL (Kredili fiyat: 969 bin 900 TL)

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Ocak 2024: 1 milyon 160 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 240 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 113 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 143 bin 900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli):

Ocak 2024: 1 milyon 292 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 372 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 407 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 437 bin 900 TL