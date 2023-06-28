En ucuz Renault Clio 600 bin TL'yi aştı! İşte güncel fiyat listesi Renault Clio'nun haziran ayına özel açıklanan fiyat listesine yakından bakıyoruz. İşte güncel Renault Clio fiyatları.

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Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, yeni yıla girmemizle birlikte büyük bir fiyat artışı yaşamıştı.

Türkiye'nin en popüler otomobillerinden Renault Clio, motor ve donanım paketi seçeneklerini kaybetmiş ve tek bir paket olarak satışa sunulmuştu.

Renault Clio, artık yeniden Joy, Touch ve İcon olmak üzere üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyor.

Joy paket, en 'boş' paket ve en uygun fiyatlı seçenek olarak fiyat listelerinin tepesinde yer alıyor.

Renault Clio fiyat listesi

Renault Clio modellerinin fiyatları haziran ayına özel güncellendi. İşte Clio fiyat listesi:

1.0 65 bg, Benzinli Joy, Manuel 691 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 766 bin 900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch, Manuel 728 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch Otomatik 792 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Icon, Otomatik 847 bin TL